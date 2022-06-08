Надаль - об отстранении россиян от Уимблдона: Это ничто, по сравнению с тем, что в Украине умирают люди

Рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема, испанский теннисист Рафаэль Надаль, прокомментировал недопуск россиян на легендарный Уимблдон. Его слова приводит "Большой теннис Украины" со ссылкой на CNN.

"Во-первых, теннисный мир это ничего. Просто ноль, по сравнению с тем, когда ты видишь множество семей, детей, которые умирают и страдают. Остальные вещи просто не имеют значения. Не имеет значения, что Уимблдон сделал одно или другое, или что ATP приняли то или иное решение. То, что имеет значение, настоящая трагедия - это то, что [в Украине] умирают люди и много семей страдают, это главная вещь – остальное не важно.

Но, конечно, если вы спрашиваете меня про позицию Уимблдона, с моей скромной точки зрения, я понимаю, что они сделали, я уважаю это решение. Потому что это что-то, что с моей точки зрения понятно, потому что на них в какой-то степени оказывается давление со стороны властей, они имеют свою точку зрения.

Но со стороны ATP - они должны защищать своих игроков тоже. Это не про то, что Уимблдон сделали что-то ужасное, а ATP приняли правильное решение. Я думаю, что оба решения приемлемые. Каждый защищает свои интересы, и я уважаю оба эти решения. Одно не лучше другого, но в этом случае, у меня есть коллеги из тура, которых я хорошо знаю, которые, если честно, не могут сказать многого откровенно…

[Медведев и другие] точно никак не связаны с войной, они не могут ничего с этим сделать и они не поддерживают это", - сказал Надаль.