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Почти 2 миллиарда долларов. Всемирный банк выделил Украине очередную финансовую помощь

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Почти 2 миллиарда долларов. Всемирный банк выделил Украине очередную финансовую помощь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Всемирный банк выделил на помощь Украине еще 1,49 миллиарда долларов. Средства потратят на выплаты зарплаты государственным и социальным работникам. Об этом говорится в заявлении от 7 июня.

Вместе с данным пакетом Всемирный банк выделил на помощь Украине более 4 миллиардов долларов. Почти 2 миллиарда выделенных средств уже было выплачено ранее.

Новый пакет получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также финансирование из Италии, плюс взносы нового многостороннего донорского трастового фонда. Еще предстоит финансирование от Дании.

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В статье: война с Россией Всемирный банк
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Источник:
worldbank.org

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