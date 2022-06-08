Почти 2 миллиарда долларов. Всемирный банк выделил Украине очередную финансовую помощь

Всемирный банк выделил на помощь Украине еще 1,49 миллиарда долларов. Средства потратят на выплаты зарплаты государственным и социальным работникам. Об этом говорится в заявлении от 7 июня.

Вместе с данным пакетом Всемирный банк выделил на помощь Украине более 4 миллиардов долларов. Почти 2 миллиарда выделенных средств уже было выплачено ранее.

Новый пакет получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также финансирование из Италии, плюс взносы нового многостороннего донорского трастового фонда. Еще предстоит финансирование от Дании.