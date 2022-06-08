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Как и переговоры Украины с рф. В Турции назвали план "зернового коридора" в Черном море реалистичным

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Как и переговоры Украины с рф. В Турции назвали план "зернового коридора" в Черном море реалистичным

aa.com.fr

Новина українською

Завершение войны между россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой сергеем лавровым в среду в Анкаре.

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По словам Чавушоглу, заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной. Как пояснил министр, "сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорной процесса, нежели еще несколько недель назад".

Касаясь вопроса поставок зерна из портов Украины, турецкий министр отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

"Мы обсуждаем механизм с участием ООН, рф, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из рф, мы должны сообща открыть путь для поставок".

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В статье: Сергей Лавров война с Россией Мевлют Чавушоглу перегово
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Источник:
aa.com.tr

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