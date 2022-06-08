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"Обсуждали усиление оборонной поддержки". Зеленский провел разговор с Шольцем

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Говорили об оружии, пленных, продовольственном кризисе и интеграции в ЕС

"Обсуждали усиление оборонной поддержки". Зеленский провел разговор с Шольцем

Фото: twitter.com/Bundeskanzler / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.

"Имел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсуждали усиление оборонной поддержки Украины и обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Поднят вопрос о соблюдении РФ международных правил обращения с военнопленными. Подчеркнута важность решений по интегрированию Украины в ЕС", - отметил Зеленский.

Напомним, что Германия задерживает поставки военной техники в Украину. Немецкие медиа отмечают, правительство страны опасается, что Украина может атаковать территорию россии, если они откроют поставки вооружения.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Олаф Шольц
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