"Обсуждали усиление оборонной поддержки". Зеленский провел разговор с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.

"Имел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсуждали усиление оборонной поддержки Украины и обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Поднят вопрос о соблюдении РФ международных правил обращения с военнопленными. Подчеркнута важность решений по интегрированию Украины в ЕС", - отметил Зеленский.