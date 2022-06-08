"Обсуждали усиление оборонной поддержки". Зеленский провел разговор с Шольцем
Говорили об оружии, пленных, продовольственном кризисе и интеграции в ЕС
Фото: twitter.com/Bundeskanzler / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом Зеленский написал на своей странице в твиттере.
"Имел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсуждали усиление оборонной поддержки Украины и обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Поднят вопрос о соблюдении РФ международных правил обращения с военнопленными. Подчеркнута важность решений по интегрированию Украины в ЕС", - отметил Зеленский.
Напомним, что Германия задерживает поставки военной техники в Украину. Немецкие медиа отмечают,
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