Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники

Украинский подросток использовал свой дрон, чтобы помочь территориальной обороне уничтожить колону российской техники. Это была одна из самых огромных колонн, которая двигалась по Житомирской трассе в сторону Киева (возле Березовки, 40 км от столицы), как сообщает The Telegraph. Ее удалось заметить, потому что один из грузовиков часто включал фары. 15-летний Андрей Покраса предоставил нужные данные, которые в итоге помогли уничтожить технику орков.

"Андрей был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в том регионе. Он настоящий герой, герой Украины", – заявил командующий подразделением беспилотной разведки ВСУ Юрий Касьянов.

"Мне дали информацию о том, где примерно может идти эта колонна. Я же дал им более точные координаты плюс фотографии, после этого они нацелились в это место. Мне нужно было более конкретно согласовать, откуда военные должны стрелять из артиллерии", — рассказал сам Андрей.

Покраса описал момент, когда он увидел вражеский конвой: было страшно, но решимость не позволить россиянам идти дальше пересилила боязнь.