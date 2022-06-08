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Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники

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Под Киевом 15-летний мальчик со своим дроном помог ТрО ВСУ уничтожить колонну российской техники

Global News

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Украинский подросток использовал свой дрон, чтобы помочь территориальной обороне уничтожить колону российской техники. Это была одна из самых огромных колонн, которая двигалась по Житомирской трассе в сторону Киева (возле Березовки, 40 км от столицы), как сообщает The Telegraph. Ее удалось заметить, потому что один из грузовиков часто включал фары. 15-летний Андрей Покраса предоставил нужные данные, которые в итоге помогли уничтожить технику орков.

"Андрей был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в том регионе. Он настоящий герой, герой Украины", – заявил командующий подразделением беспилотной разведки ВСУ Юрий Касьянов.

"Мне дали информацию о том, где примерно может идти эта колонна. Я же дал им более точные координаты плюс фотографии, после этого они нацелились в это место. Мне нужно было более конкретно согласовать, откуда военные должны стрелять из артиллерии", — рассказал сам Андрей.

Покраса описал момент, когда он увидел вражеский конвой: было страшно, но решимость не позволить россиянам идти дальше пересилила боязнь.

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В статье: война с Россией Герои Украины Андрей Покраса
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Источник:
telegraph.co.uk

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