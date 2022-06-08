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Россияне не оставляют попыток обустроить позиции на Змеином

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Битва за остров еще не завершена

Россияне не оставляют попыток обустроить позиции на Змеином

Фото: twimg.com / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны на юге Украины Наталья Гуменюк сообщила о ситуации на временном оккупированном острове Змеиный. Об этом сообщает Медиа Центр Укринформ.

"В Черном море россия пытается держать на дистанции свои корабли, потому что понимает, что удар по флоту может повториться. Однако, не оставляют попыток обустроить позиции на временно оккупированном острове Змеиный, где они поставили свои силы ПВО, чтобы обезопасить свой корабельный состав от атак с берега. Кроме того, они оставляют там большие десантные корабли", - сказала Гуменюк.

Десантная операция россиян на юге Украины так и не состоялась, но попытки были. Россияне продолжают искать варианты, чтобы провести диверсионную операцию.

В начале лета мы сообщали, что войска рф создали плацдарм на острове Змеиный.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:36
А в чем проблема их там закопать, например с М777...Расстояние с берега до острова 22 км...
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