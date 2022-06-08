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Андрющенко: Мариупольцы вынуждены бороться за гуманитарку из-за отсутствия еды - ВИДЕО

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В городе гуманитарная катастрофа

Андрющенко: Мариупольцы вынуждены бороться за гуманитарку из-за отсутствия еды - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены выстоять на жаре очередь за "гуманитаркой", за 2 дня до этого записавшись в другую очередь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Мариупольцы вынуждены реально бороться за гуманитарку из-за отсутствия другого источника пищи. Сначала ты записываешься в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но очередь – не гарантия. В день "очереди" должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.

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Потом тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать. Затем если пощасливилось – получаешь внутри то, что очень не хорошего качества и без холодильников быстро испортится. День-два и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова", - рассказал Андрющенко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Romanik2806 (Киев)
08.06.2022 в 16:55
"Русский мир" звали? То і получайте. Тільки не потрібно те населення захищать. Я знаю їх ставлення до наших військових. Була б їх воля вони самі розстріляли би наших військових. Там можливо залишились одиниці, які ждуть українські війська. Вся інша маса осталась, яка кричить чеченцям "Ми ждали Вас 8 лет, пусть Вас хранит Господь". Поліцейські, які давали присягу Україні, і перейшли в Народну міліцію.
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