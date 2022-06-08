Андрющенко: Мариупольцы вынуждены бороться за гуманитарку из-за отсутствия еды - ВИДЕО
В городе гуманитарная катастрофа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жители оккупированного Мариуполя вынуждены выстоять на жаре очередь за "гуманитаркой", за 2 дня до этого записавшись в другую очередь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Мариупольцы вынуждены реально бороться за гуманитарку из-за отсутствия другого источника пищи. Сначала ты записываешься в очередь. Очередь на два-три дня вперед. Но очередь – не гарантия. В день "очереди" должен добежать в числе первых 300 счастливчиков уже в живую очередь.
Потом тебя держат на жаре как животное в загоне. Без воды и возможности ее набрать. Затем если пощасливилось – получаешь внутри то, что очень не хорошего качества и без холодильников быстро испортится. День-два и должен бежать по кругу ада гуманитарки снова", - рассказал Андрющенко.
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