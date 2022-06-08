Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать
Секретарь СНБО предостерегает от шапкозакидательских настроений
Getty Images / Global Images Ukraine
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает украинцев от настроений, что армия РФ якобы "слабая" и "не умеет воевать". Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.
Данилов подчеркнул, что он не из тех, кто считает, что армия России "какая-то там слабая", что военнослужащие там "какие-то тупые" или "не умеют воевать".
"Мы имеем дело со второй армией мира. Они также уже научились на этой войне воевать", – сказал он.
Сейчас у нас 1200 км фронта, пояснил секретарь СНБО, и такую протяженность крайне сложно контролировать.
Он подчеркнул, что когда кто-то критикует Запад за нерасторопность с поставками вооружений Украине, важно не забывать, что "никто ничем нам не обязан".
"Мне сложно представить, что бы мы делали в первые дни без NLAW, "Джавелинов", "Стингеров". <...> Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так", – сказал он.
Помощь идет "каждый день", заверил он, "но это не какие-то подарки: за каждую поставку есть договоренность нашего президента".
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Ирландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций
- Ринат Ахметов выделит 60 миллионов гривен на проведение чемпионата Украины
- Красивое. Полет башни русского танка после прямого попадания из британской гаубицы М777 - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:40 Украинские Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск. Он в марте уехал в Австрию
- 21:31 Украинские Будем разбираться после войны. В РНБО не знают, почему россиянам удалось быстро выйти из Крыма на Херсонщину
- 21:19 Украинские Венгрия призывает Данилова опровергнуть слова про план венграми захватить часть Украины