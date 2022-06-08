  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать
В тренде

Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать

Общие новости
(8 голосов)

Секретарь СНБО предостерегает от шапкозакидательских настроений

Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает украинцев от настроений, что армия РФ якобы "слабая" и "не умеет воевать". Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Данилов подчеркнул, что он не из тех, кто считает, что армия России "какая-то там слабая", что военнослужащие там "какие-то тупые" или "не умеют воевать".

"Мы имеем дело со второй армией мира. Они также уже научились на этой войне воевать", – сказал он.

Читайте такжеДанилов: Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад численностью 25 тысяч солдат

Сейчас у нас 1200 км фронта, пояснил секретарь СНБО, и такую протяженность крайне сложно контролировать.

Он подчеркнул, что когда кто-то критикует Запад за нерасторопность с поставками вооружений Украине, важно не забывать, что "никто ничем нам не обязан".

"Мне сложно представить, что бы мы делали в первые дни без NLAW, "Джавелинов", "Стингеров". <...> Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так", – сказал он.

Помощь идет "каждый день", заверил он, "но это не какие-то подарки: за каждую поставку есть договоренность нашего президента".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ліга

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
08.06.2022 в 18:02
Армію треба було озброювати .Не прєкращать стрєлять і концерти влаштовувати оскільки в декого в мізку вайна закончілась
Ответить
+4
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.06.2022 в 17:13
А яка перша?
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
08.06.2022 в 16:56
Значить Зеленський винен якщо його домовленості виконують так повільно і в такому смішному обсязі....
Ответить
+2
-3
Alex-696 (Немирів)
08.06.2022 в 21:12
Він взагалі ні про що ні з ким не домовляється. Лише соває кулачками та тупає ніжками на західних партнерів. Але! Він дуже хоче про щось там домовлятись з пуйлом!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде