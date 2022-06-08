Почему топливные компании Закарпатья не хотят перепродавать топливо в другие регионы - глава ОВА все пояснил

Топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области. Топливо не выходит за пределы области "даже несмотря на сверхрентабельные предложения".

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы области Василия Микиту.

По его словам, все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.

"Это главный показатель персональной ответственности каждого предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - заявил Микита.

Для того чтобы обеспечить население топливом в достаточном количестве, руководство области постоянно общается с зарубежными партнерами и местным бизнесом.

Глава области Виктор Микита и заместитель председателя ОВА Василий Иванчо провели плановую встречу с представителями топливного сектора экономики, выполняющими все необходимые этапы для поставки топлива в регион. Пообщались с предпринимателями об объемах потребления нефтепродуктов, их поставках из стран ЕС.

"Важно, что наш бизнес имеет контракты с зарубежными компаниями, кроме того, сейчас грузовики с цистернами, следующие с горючим или за ним, проходят таможенный контроль вне очереди. Благодаря бизнесу нам удалось урегулировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, уменьшить очереди на автозаправочных станциях, помочь аграриям в приобретении горючего для проведения посевной. Вопросы, возникающие у предпринимателей, пытаемся решить в кратчайшие сроки, чтобы поставка топлива в Закарпатье была бесперебойной", - подчеркнул Василий Иванчо.

Впрочем, уже через некоторое время после того, как СМИ успели растиражировать данное заявление, Микита выступил с заявлением, что его слова неправильно интерпретировали.

К сожалению, наши тезисы не совсем правильно поняли.

1. Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня.

2. Речь шла о местных предпринимателях, для которых мы создали благоприятные условия для импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области.

3. В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже за граниы региона.

4. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это более важно, а пытаемся сами закрывать потребность.

Ни о каких блокировках речи не было. Мы акцентируем на порядочности бизнеса, который в условиях войны отказывается от сверхприбылей.