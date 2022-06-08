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Кулеба: История про коррумпированность Украины была преувеличена

Общие новости
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(2 голосов)

Глава МИД говорит, что с коррупцией в стране все не так уж и плохо

Кулеба: История про коррумпированность Украины была преувеличена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина не является крайне коррумпированным государством. Если бы это было правдой, то страна не смогла бы так успешно оказывать сопротивление российской агрессии.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, его слова передает РБК-Украина.

По мнению министра, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснованна. Доказательством этого является работа политиков и чиновников, которые остались в стране после вторжения России.

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"Может нам пора признать, что история про коррумпированность Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - то почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если она настолько прямо пронизана коррупцией и ее ничего кроме коррупции не интересует? Почему всех государственные институции продолжают функционировать и делать свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснованным является этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?..." - сказал Кулеба.

В качестве примера действительно коррумпированного государства он привел Афганистан, власти которого отказались бороться с талибами, просто сбежав со страны с чемоданами денег. Тогда как Украина, подчеркнул глава МИД, борется с гораздо более мощным агрессором, чем "Талибан".

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Комментарии (11)
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ukrop68 (Львів)
08.06.2022 в 19:46
От ну що воно меле! "Україна не є вкрай корумпованою державою. Якби це було правдою, то країна не змогла б так успішно чинити опір російській агресії."
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 19:39
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, пытается "столкнуть лбами" болельщиков наших клубов, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), хутин пуйлo 88 (Нєначасє), Счетчик шманцев (Полтава), cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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0
-1
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rubizhansky (Луганщина - Украина)
08.06.2022 в 19:13
Ну, якщо зрівнювати з Афганом, то так. А як щодо зрівняти з Швецією, наприклад? Отож бо.
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
08.06.2022 в 18:58
А я вважаю, що корумпованість дуже велика. Але, корупцію навчились ховати за красивими тендерами, як варіант. На прошлому тижні, якщо не помиляюсь, структури Бєні купили за безцінь скраплений газ у Укргазпостачання. Багато газу було куплено. Як це страпилось? А спитайте у Зеленського. Зараз, начеб-то газ арештований. Ага, подивимось ще, як він зникне, а справа тихенько закриється.
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+4
0
football_soccer (Украина)
08.06.2022 в 18:53
Власть признает ,что их предупредили,о неизбежной войне ещё прошлым летом,но при этом осенью продолжали закатывать миллионы в асфальт, зная , что скоро этот асфальт будет разбит военной техникой.... И они что-то говорят о коррупции , честности и прочем?
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+6
0
Oлeкcин (Н.)
08.06.2022 в 18:38
Я бы сказал - преуменьшена! От бывшего презика, торговавшего углем с орками, до нынешних всевдо-волонтеров, торгующих гуманитарной помощью.
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+1
-5
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 19:38
презік твій накурений папка дома забув, коли на п"яну мамку залазив...
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+1
-2
Dimoncho (Kharkiv)
08.06.2022 в 18:20
Если кто не понял, Кулеба - министр иностранных дел. Всё, что он говорит - предназначено для иностранцев. И действительно, будет полезно для нас, если мы в глазах иностранцев будем выглядеть как можно лучше, так как прямо сейчас очень зависим от других государств. Поэтому всё он правильно сказал
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+3
-2
Footballers (Умань)
08.06.2022 в 17:56
Як там миші зерно їли вагонами і гроші в асфальт закатували якого вже нема теж перебільшення?
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+4
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
08.06.2022 в 17:37
Він сам у свою брехню вірить?
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+7
-1
Alex fin (Одесса)
08.06.2022 в 17:27
Зачем себя сравнивать с худшими,сравнивать нужно с лучшими,а с ними Украина крайней коррумпирована и это правда,в этом и состоит основная проблема
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+8
0

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