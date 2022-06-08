На россии пытались поджечь очередной военкомат. Уже 18-й по счету
Гори гори ясно
фото из свободных источников
Двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в российском Владивостоке.
Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Медиазона".
Военкомат расположен в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в стену. Она загорелась, от огня пострадала обшивка.
Мужчины сбежали, а пламя погасили.
С начала полномасштабного вторжения в Украину в России подожгли не менее 18 военкоматов. Соответствующие заведения пылали в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве и Подмосковье, а также в Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.
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