  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На россии пытались поджечь очередной военкомат. Уже 18-й по счету
В тренде

На россии пытались поджечь очередной военкомат. Уже 18-й по счету

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Гори гори ясно

На россии пытались поджечь очередной военкомат. Уже 18-й по счету

фото из свободных источников

Новина українською

Двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в российском Владивостоке.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Медиазона".

Военкомат расположен в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в стену. Она загорелась, от огня пострадала обшивка.

Читайте такжеВСУ утилизировали "лучшего снайпера" Забайкалья

Мужчины сбежали, а пламя погасили.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России подожгли не менее 18 военкоматов. Соответствующие заведения пылали в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве и Подмосковье, а также в Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде