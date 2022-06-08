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Экс-"слуга народа" Ковалев продолжает сотрудничать с оккупантами в Херсоне. СБУ молчит

Общие новости
(1 голосов)

Депутат ВР развил бурную деятельность на оккупированных территориях

Экс-"слуга народа" Ковалев продолжает сотрудничать с оккупантами в Херсоне. СБУ молчит

Алексей Ковалев

Новина українською

Экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев, который остался в оккупированном Херсоне, продолжает сотрудничать с оккупантами.

Так, он провел встречу с представителем Кремля и подчеркнул: "Россия здесь навсегда", о чем сообщил в Facebook.

На оккупированной Херсонщине Ковалев встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!", - пишет экс-"слуга народа".

По его словам, планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России со всеми инструментами поддержки действующих в РФ аграриев.

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"Думаю, что скажу не только о себе, но и о других участниках встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает", - отметил он.

Ковалев добавил, что также обсуждался статус Херсонской области: "Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

Напомним, что Ковалев еще в начале мая был исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины, однако он остается депутатом.

В середине мая СБУ заявила о подозрении депутату - он подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области. Тем не менее, о каких-либо подвижках в этом деле ведомство пока что молчит.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
08.06.2022 в 21:06
Якось дивно, чи не так, що серед зрадників лише члени опзж і слуги?
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+1
0
Romanik2806 (Киев)
09.06.2022 в 01:15
а Турчинов тобі не зрадник?
Ответить
0
0

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