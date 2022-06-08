Экс-"слуга народа" Ковалев продолжает сотрудничать с оккупантами в Херсоне. СБУ молчит
Депутат ВР развил бурную деятельность на оккупированных территориях
Алексей Ковалев
Экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев, который остался в оккупированном Херсоне, продолжает сотрудничать с оккупантами.
Так, он провел встречу с представителем Кремля и подчеркнул: "Россия здесь навсегда", о чем сообщил в Facebook.
На оккупированной Херсонщине Ковалев встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.
"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!", - пишет экс-"слуга народа".
По его словам, планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России со всеми инструментами поддержки действующих в РФ аграриев.
"Думаю, что скажу не только о себе, но и о других участниках встречи – люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает", - отметил он.
Ковалев добавил, что также обсуждался статус Херсонской области: "Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".
Напомним, что Ковалев еще в начале мая был исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины, однако он остается депутатом.
В середине мая СБУ заявила о подозрении депутату - он подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области. Тем не менее, о каких-либо подвижках в этом деле ведомство пока что молчит.
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