На россии хотят отменить признание независимости Литвы
Дурунватым нет покоя
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Государственную думу РФ внесен законопроект об отмене признания Россией независимости Литвы. Соответствующая информация появилась на сайте российского парламента в среду, 8 июня.
Автором законопроекта выступил депутат из провластной партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Парламентарий в пояснительной записке сообщил, что Государственный совет СССР не был уполномочен принимать решение о признании Литвы независимым государством в сентябре 1991 года.
Федоров также отметил, что согласно российской Конституции, РФ является "правопреемником Союза ССР на своей территории", поэтому соответствующее постановление подлежит отмене.
Напомним, за месяц до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил возможность войны в Европе из-за агрессивных действий РФ. А 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения.
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