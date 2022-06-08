На россии хотят отменить признание независимости Литвы

В Государственную думу РФ внесен законопроект об отмене признания Россией независимости Литвы. Соответствующая информация появилась на сайте российского парламента в среду, 8 июня.

Автором законопроекта выступил депутат из провластной партии "Единая Россия" Евгений Федоров. Парламентарий в пояснительной записке сообщил, что Государственный совет СССР не был уполномочен принимать решение о признании Литвы независимым государством в сентябре 1991 года.

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Федоров также отметил, что согласно российской Конституции, РФ является "правопреемником Союза ССР на своей территории", поэтому соответствующее постановление подлежит отмене.

Напомним, за месяц до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил возможность войны в Европе из-за агрессивных действий РФ. А 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения.