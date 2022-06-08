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Украина и россия обменялись телами погибших по формуле "50 на 50"

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Из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали

Украина и россия обменялись телами погибших по формуле "50 на 50"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Между Украиной и российскими оккупантами произошел очередной обмен телами погибших военных, удалось вернуть 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали".

Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что обмен прошел на линии фронта в Запорожской области. Из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали.

Операция по обмену проводилась министерством по вопросам реинтеграции, разведкой, СБУ, генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Дату обмена в министерстве не сообщили.

Напомним, что подобный обмен между сторонами прошел и 2 июня по формуле "160 на 160". Как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов".

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В статье: война с Россией
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