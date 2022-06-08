Украина и россия обменялись телами погибших по формуле "50 на 50"

Между Украиной и российскими оккупантами произошел очередной обмен телами погибших военных, удалось вернуть 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали".

Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что обмен прошел на линии фронта в Запорожской области. Из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали.

Операция по обмену проводилась министерством по вопросам реинтеграции, разведкой, СБУ, генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Дату обмена в министерстве не сообщили.