Украина и россия обменялись телами погибших по формуле "50 на 50"
Из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали
Getty Images/Global Images Ukraine
Между Украиной и российскими оккупантами произошел очередной обмен телами погибших военных, удалось вернуть 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали".
Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что обмен прошел на линии фронта в Запорожской области. Из 50 украинских защитников 37 – защитники Азовстали.
Операция по обмену проводилась министерством по вопросам реинтеграции, разведкой, СБУ, генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Дату обмена в министерстве не сообщили.
Напомним, что подобный обмен между сторонами прошел и 2 июня по формуле "160 на 160". Как минимум 5
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