The Times: Арахамия написал письмо в поддержку снятия санкций с Абрамовича

Нардеп от Слуги народа, глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия написал письмо в поддержку миллиардера Романа Абрамовича, который сейчас пытается оспорить введенные против него санкции ЕС в суде.

Как сообщает The Times, у издания есть доступ к данным документам.

"Благодаря содействию господина Абрамовича украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек. Кроме того, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлеченным в процесс переговоров, а также в организации гуманитарной помощи", - говорится в письме дословно.

В письме глава украинской группы на переговорах с Россией подчеркивает, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

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По данным газеты, в иске, который был подан в Европейский суд в Люксембурге в конце мая, в качестве одного их аргументов в пользу того, что санкции надо снять, адвокаты миллиардера указывают, что ограничения мешают Абрамовичу участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности: юридические фирмы и консультанты не решались сотрудничать с Абрамовичем, а сам он не может перемещаться по миру так же свободно, как это было до их введения.

Кроме того, бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, якобы свидетельствующие, что он уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в целом в России.

Абрамович также настаивает, что санкции ЕС против него носят дискриминационный характер и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту Владимиру Путину.

Некоторые украинские и российские СМИ уже обратились к Арахамии и Абрамовичу за разъяснениями по этому письму, однако ответа пока не полуичли.

Напомним, что санкции на Абрамовича Европейский союз и Великобритания наложили еще в марте. США против него ограничений пока не вводили. В конце марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США должны были сделать это одновременно с европейскими странами, однако отложили введение санкций против Абрамовича по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.