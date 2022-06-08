Суд запретил партию ОПЗЖ
Однако данное решение может еще быть оспорено в Верховном Суде
ОПЗЖ
8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".
Сообщается, что имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Однако само решение может быть оспорено в Верховном Суде.
Копию решения суда получило Рух Чесно.
Заседание суда формально было открытым, впрочем журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.
Из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения.
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