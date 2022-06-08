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Суд запретил партию ОПЗЖ

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Однако данное решение может еще быть оспорено в Верховном Суде

Суд запретил партию ОПЗЖ

ОПЗЖ

Новина українською

8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".

Сообщается, что имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Однако само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Копию решения суда получило Рух Чесно.

Заседание суда формально было открытым, впрочем журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

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Из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения.

Суд запретил партию ОПЗЖ - изображение 1
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2022 в 22:45
Нехай суд розкаже що з тими, які входили до цих партій. А то той суд більше на клоунів схожий. Тим придурками важко табличку змінити?...
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:30
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, пытается "столкнуть лбами" болельщиков наших клубов, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), хутин пуйлo 88 (Нєначасє), Счетчик шманцев (Полтава), cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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0
0
aleks68
08.06.2022 в 18:35
и дальше что?создадут любители заЖопы новую партию и будут мутить воду дальше
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+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 18:23
Давно пора припинити це паскудство!
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+4
0
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
08.06.2022 в 18:23
Цирк. Суркіс і компанія вже давно нову створили, а Порошенка взагалі випустили з країни. Ця зелена погань геть нічого не може.
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-3
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:29
що педік олесін, все гадиш....
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