Суд запретил партию ОПЗЖ

8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок".

Сообщается, что имущество партии и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Однако само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Копию решения суда получило Рух Чесно.

Заседание суда формально было открытым, впрочем журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

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Из-за закрытости судебного процесса причины запрета "Оппозиционного блока" станут известны только после публикации полного текста судебного решения.