Порошенко с опозданием вернулся в Украину. Говорит, что договаривался в Британии за грузовики для ВСУ
Также привез 12 внедорожников
instagram.com/petroporoshenko
Пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко вернулся в Украину.
В пресс-службе партии подтвердили, что 8 июня Порошенко уже находится во Львове.
Кроме этого, сам экс-президент заявил, что сегодня также в качестве волонтерской поддержки 12 внедорожников Mitsubishi L200 транзитом через Киев отправятся на передовую.
Также Порошенко заявил, что в Англии подписал документы относительно грузовиков для ВСУ: "Надеюсь, что до 15 июня, в течение 7 дней, будут отгружены полноприводные грузовики для ВСУ. Сейчас мы ждем получения экспортной лицензии. В британском правительстве заверили, что это будет очень быстро".
Напомним, что 30 мая Петра Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины на саммит Европейской народной партии в Роттердам.
Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" -
6 июня стало известно, что пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Он также успел посетить Великобританию.
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