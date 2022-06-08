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Порошенко с опозданием вернулся в Украину. Говорит, что договаривался в Британии за грузовики для ВСУ

Общие новости
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Также привез 12 внедорожников

Порошенко с опозданием вернулся в Украину. Говорит, что договаривался в Британии за грузовики для ВСУ

instagram.com/petroporoshenko

Новина українською

Пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко вернулся в Украину.

В пресс-службе партии подтвердили, что 8 июня Порошенко уже находится во Львове.

Кроме этого, сам экс-президент заявил, что сегодня также в качестве волонтерской поддержки 12 внедорожников Mitsubishi L200 транзитом через Киев отправятся на передовую.

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Также Порошенко заявил, что в Англии подписал документы относительно грузовиков для ВСУ: "Надеюсь, что до 15 июня, в течение 7 дней, будут отгружены полноприводные грузовики для ВСУ. Сейчас мы ждем получения экспортной лицензии. В британском правительстве заверили, что это будет очень быстро".

Напомним, что 30 мая Петра Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код.

6 июня стало известно, что пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Он также успел посетить Великобританию.

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В статье: Петр Порошенко война с Россией
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Комментарии (5)
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Acsakal (Kharkiv)
09.06.2022 в 01:27
Та від@біться вже від Порошенка! Цих слуг послухати - так можна подумати, що наступ рф вже давно захлинувся, армія параші розбита, путлер чекає на вирок суду в Гаазі, правонаступниця московії почала виплачувати Україні репарації, а СБУ нарешті зясувало, чому не був підірваний жоден з 4-х мостів з Криму 24.02.2022, і нарешті заарештувало ВСІХ подвійних агентів з оточення ЗЕ, що працювали на кремль всі роки зеленої влади... А які саме домовленості були між Порошенком та ведмудчуком - це єдине, що залишилося встановити...
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.06.2022 в 22:35
Ну і де ж всі ті, хто тут писав, що він тікати збирається? А взагалі, не в Петі справа. Справа в іншому - чому Петя, Притула, Вакарчук, Юля, Пашинський, інші політики регулярно допомагають ЗСУ зброєю і технікою, але ми не бачили, щоб це робив хоч хтось із слуг?
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+2
-1
MaximSK (Киев)
08.06.2022 в 21:15
Порошенко молодец, сделал полезное дело для страны, не понимаю почему его не выпускали из страны и почти сделали из него предателя. Зеленскому пора забыть о вражде и сконцентрироваться на войне.
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+2
0
Caballero (DC)
08.06.2022 в 20:38
Українець повернувся додому - євреї незадоволені.
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+5
0
Footballers (Умань)
08.06.2022 в 19:55
Домовився-привіз -повернувся-значить зрадник) Зєля багато з своїх офшорів переказав на армію?
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+9
0

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