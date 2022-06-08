Порошенко с опозданием вернулся в Украину. Говорит, что договаривался в Британии за грузовики для ВСУ

Пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко вернулся в Украину.

В пресс-службе партии подтвердили, что 8 июня Порошенко уже находится во Львове.

Кроме этого, сам экс-президент заявил, что сегодня также в качестве волонтерской поддержки 12 внедорожников Mitsubishi L200 транзитом через Киев отправятся на передовую.

Также Порошенко заявил, что в Англии подписал документы относительно грузовиков для ВСУ: "Надеюсь, что до 15 июня, в течение 7 дней, будут отгружены полноприводные грузовики для ВСУ. Сейчас мы ждем получения экспортной лицензии. В британском правительстве заверили, что это будет очень быстро".

Напомним, что 30 мая Петра Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали "проблему с подтверждением действительности разрешительного документа" - не считывался QR - код .

6 июня стало известно, что пятый президент Петр Порошенко все еще находится за границей, хотя его командировка закончилась 2 июня. Он также успел посетить Великобританию.