  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На россии предложили забрать у жены Зеленского ялтинскую квартиру
В тренде

На россии предложили забрать у жены Зеленского ялтинскую квартиру

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

С таким предложением выступили российские коммунисты

На россии предложили забрать у жены Зеленского ялтинскую квартиру

instagram.com/olenazelenska_official

Новина українською

В Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать ущерб Донбассу за счет активов украинских чиновников в России" – в частности забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает российское пропагандистская агентство РИА Новости.

Так, в запросе говрится, что "у жены Зеленского… есть квартира стоимостью до 100 млн рублей рядом с Ливадийским дворцом в Крыму".

Читайте такжеЗеленский впервые прокомментировал украинское гражданство для Невзорова

Депутат Госдумы также предлагает проверить информацию, что элитная подмосковная недвижимость "может принадлежать Наевой Н. М., чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с женой командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева".

Напомним, что Елена Зеленская купила квартиру площадью 129,8 кв. метра в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.

Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

В 2019 году Reuters сообщал, что Елена Зеленская купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка. Издание отмечало, что супруги продают эту квартиру.

Тогда в штабе Зеленского заверяли, что квартира была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминалось.

Позже "Крым.Реалии" сообщили, что крымская квартира жены президента Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:39
Зеленские заработали на ту квартиру своим честньім трудом. поРохоскоту и рЬІгоскоту не понять.
Ответить
0
0
Forsaken (Черкаси)
09.06.2022 в 00:39
Ти їх податковий інспектор?
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
08.06.2022 в 19:55
Це вам не липецька фабрика, не переплутайте
Ответить
+5
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде