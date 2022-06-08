На россии предложили забрать у жены Зеленского ялтинскую квартиру
С таким предложением выступили российские коммунисты
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В Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать ущерб Донбассу за счет активов украинских чиновников в России" – в частности забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает российское пропагандистская агентство РИА Новости.
Так, в запросе говрится, что "у жены Зеленского… есть квартира стоимостью до 100 млн рублей рядом с Ливадийским дворцом в Крыму".
Депутат Госдумы также предлагает проверить информацию, что элитная подмосковная недвижимость "может принадлежать Наевой Н. М., чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с женой командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева".
Напомним, что Елена Зеленская купила квартиру площадью 129,8 кв. метра в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
В 2019 году Reuters сообщал, что Елена Зеленская купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка. Издание отмечало, что супруги продают эту квартиру.
Тогда в штабе Зеленского заверяли, что квартира была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминалось.
Позже "Крым.Реалии" сообщили, что крымская квартира жены президента Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.
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