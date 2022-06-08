На россии предложили забрать у жены Зеленского ялтинскую квартиру

В Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать ущерб Донбассу за счет активов украинских чиновников в России" – в частности забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает российское пропагандистская агентство РИА Новости.

Так, в запросе говрится, что "у жены Зеленского… есть квартира стоимостью до 100 млн рублей рядом с Ливадийским дворцом в Крыму".

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Депутат Госдумы также предлагает проверить информацию, что элитная подмосковная недвижимость "может принадлежать Наевой Н. М., чьи фамилия, имя и отчество полностью совпадают с женой командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева".