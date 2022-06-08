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Гори-гори ясно. Артиллерия и аэроразведка ВСУ "отработали" склад БК оккупантов - ВИДЕО

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Красивое фаер-шоу

Гори-гори ясно. Артиллерия и аэроразведка ВСУ "отработали" склад БК оккупантов - ВИДЕО

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Новина українською

Сухопутные войска Украины показали, как был "отработан" склада боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Град" оккупантов.

Указано, что склад с БК и "Градами" обнаружили артиллеристы и аэроразведка.

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Дата и направление события не раскрываются.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Zloy Pingvin
08.06.2022 в 21:34
Продовжуйте й далі хлопці)))
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DesnaUA (Чернигов)
08.06.2022 в 20:29
Красота!
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