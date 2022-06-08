Гори-гори ясно. Артиллерия и аэроразведка ВСУ "отработали" склад БК оккупантов - ВИДЕО
Красивое фаер-шоу
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Сухопутные войска Украины показали, как был "отработан" склада боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Град" оккупантов.
Указано, что склад с БК и "Градами" обнаружили артиллеристы и аэроразведка.
Дата и направление события не раскрываются.
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Комментарии (2)
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Zloy Pingvin
08.06.2022 в 21:34
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DesnaUA (Чернигов)
08.06.2022 в 20:29
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