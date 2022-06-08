ГБР открыло дело против херсонского депутата-коллаборанта, Слуги народа грозятся отобрать мандат

Против нардепа Алексея Ковалева, который признался в сотрудничестве с оккупантами в Херсоне, возбуждено уголовное производство, а депутаты Слуги Народа обратятся к Верховной Раде с призывом лишить его мандата.

Как известно, в среду, 8 июня, Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявлял, что Россия в Херсонской области "всерьез и навсегда" , а "теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

После того как СМИ растиражировали это заявление и стали недоумевать, почему против депутата, который сотрудничает с оккупантами с начала марта, не открыто уголовное преследование, проснулись и ДБР с партией Слуга народа.

Так, ГБР в Telegram сообщило, что депутат действительно сотрудничал с оккупационными войсками РФ и против него открыто уголовное производство.

"Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", — говорится в сообщении ГБР.

По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Также спикер Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram заявила, что нардепы Слуги народа обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством.