ГБР открыло дело против херсонского депутата-коллаборанта, Слуги народа грозятся отобрать мандат
Проснулись
Алексей Ковалев
Против нардепа Алексея Ковалева, который признался в сотрудничестве с оккупантами в Херсоне, возбуждено уголовное производство, а депутаты Слуги Народа обратятся к Верховной Раде с призывом лишить его мандата.
Как известно, в среду, 8 июня, Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявлял, что
После того как СМИ растиражировали это заявление и стали недоумевать, почему против депутата, который сотрудничает с оккупантами с начала марта, не открыто уголовное преследование, проснулись и ДБР с партией Слуга народа.
Так, ГБР в Telegram сообщило, что депутат действительно сотрудничал с оккупационными войсками РФ и против него открыто уголовное производство.
"Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", — говорится в сообщении ГБР.
По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.
Также спикер Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram заявила, что нардепы Слуги народа обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством.
"Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной раде Украины. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона", — заявила она.
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