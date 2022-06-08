  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГБР открыло дело против херсонского депутата-коллаборанта, Слуги народа грозятся отобрать мандат
В тренде

ГБР открыло дело против херсонского депутата-коллаборанта, Слуги народа грозятся отобрать мандат

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Проснулись

ГБР открыло дело против херсонского депутата-коллаборанта, Слуги народа грозятся отобрать мандат

Алексей Ковалев

Новина українською

Против нардепа Алексея Ковалева, который признался в сотрудничестве с оккупантами в Херсоне, возбуждено уголовное производство, а депутаты Слуги Народа обратятся к Верховной Раде с призывом лишить его мандата.

Как известно, в среду, 8 июня, Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заявлял, что Россия в Херсонской области "всерьез и навсегда", а "теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

После того как СМИ растиражировали это заявление и стали недоумевать, почему против депутата, который сотрудничает с оккупантами с начала марта, не открыто уголовное преследование, проснулись и ДБР с партией Слуга народа.

Так, ГБР в Telegram сообщило, что депутат действительно сотрудничал с оккупационными войсками РФ и против него открыто уголовное производство.

"Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма", — говорится в сообщении ГБР.

По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Также спикер Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram заявила, что нардепы Слуги народа обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством.

"Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной раде Украины. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона", — заявила она.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ДБР

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде