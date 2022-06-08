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Почти Жигули. АвтоВаз начал собирать "упрощенную версию" Lada Granta

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Почти Жигули. АвтоВаз начал собирать "упрощенную версию" Lada Granta

фото из свободных источников

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После трехмесячного простоя российский "АвтоВАЗ" утром 8 июня начал сборку первого автомобиля Lada Granta в упрощенной версии, сообщает РИА Новости.

Новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците. Также рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.

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На упрощенную Granta устанавливают двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует нормам "Евро-2".

По плану на сегодняшний день, дневная смена должна была собрать 68 автомобилей. Столько малое количество на заводе объясняют изменившимся технологическим процессом: работу персонала сборочных постов необходимо перенастроить. Руководство автозавода предполагает, что после этого объемы выпуска увеличатся.

Предполагается, что со временем удастся наладить производство более дорогой комплектации Lada Granta с электроподъемниками и гидроусилителем руля.

Как сообщалось, простой на "АвтоВАЗе" объяснялся дефицитом зарубежных комплектующих, которые занимают до 20% производства. При таком дефиците предприятие сможет выпускать лишь автомобили без уже ставших привычными технологий: подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS), мультимедиа, системы контроля устойчивости автомобиля ESP.

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2022 в 22:42
Спрощена версія передбачає тільки назву.
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Zapp Brannigan (Київ)
08.06.2022 в 22:26
Ну вони ж хочуть назад в ссср, то нате вам тачки як при совку! При совку в машинах не було подушок і АБС, хоча на Заході їх ставили з 70-х років. І кондиціонерів, і автоматичних коробок передач не було у совку (хіба на Чайки їх ставили), хоча вони були на сімейних американських Форд чи Шевроле ще в 50-х роках!
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