Почти Жигули. АвтоВаз начал собирать "упрощенную версию" Lada Granta

После трехмесячного простоя российский "АвтоВАЗ" утром 8 июня начал сборку первого автомобиля Lada Granta в упрощенной версии, сообщает РИА Новости.

Новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците. Также рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.

На упрощенную Granta устанавливают двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует нормам "Евро-2".

По плану на сегодняшний день, дневная смена должна была собрать 68 автомобилей. Столько малое количество на заводе объясняют изменившимся технологическим процессом: работу персонала сборочных постов необходимо перенастроить. Руководство автозавода предполагает, что после этого объемы выпуска увеличатся.

Предполагается, что со временем удастся наладить производство более дорогой комплектации Lada Granta с электроподъемниками и гидроусилителем руля.

Как сообщалось, простой на "АвтоВАЗе" объяснялся дефицитом зарубежных комплектующих, которые занимают до 20% производства. При таком дефиците предприятие сможет выпускать лишь автомобили без уже ставших привычными технологий: подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS), мультимедиа, системы контроля устойчивости автомобиля ESP.