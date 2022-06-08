Почти Жигули. АвтоВаз начал собирать "упрощенную версию" Lada Granta
Выкинули почти все
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После трехмесячного простоя российский "АвтоВАЗ" утром 8 июня начал сборку первого автомобиля Lada Granta в упрощенной версии, сообщает РИА Новости.
Новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците. Также рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.
На упрощенную Granta устанавливают двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует нормам "Евро-2".
По плану на сегодняшний день, дневная смена должна была собрать 68 автомобилей. Столько малое количество на заводе объясняют изменившимся технологическим процессом: работу персонала сборочных постов необходимо перенастроить. Руководство автозавода предполагает, что после этого объемы выпуска увеличатся.
Предполагается, что со временем удастся наладить производство более дорогой комплектации Lada Granta с электроподъемниками и гидроусилителем руля.
Как сообщалось, простой на "АвтоВАЗе" объяснялся дефицитом зарубежных комплектующих, которые занимают до 20% производства. При таком дефиците предприятие сможет выпускать лишь автомобили без уже ставших привычными технологий: подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS), мультимедиа, системы контроля устойчивости автомобиля ESP.
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