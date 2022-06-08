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Оккупанты начали вывозить зерно из Запорожской области поездами

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Оккупанты продолжают грабить украинские территории

Оккупанты начали вывозить зерно из Запорожской области поездами

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты начали вывозить зерно из оккупированного Мелитополя Запорожской области в Крым поездами.

Об этом заявил мэр Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, сообщает Радио Свобода.

"Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Так они делают это быстрее и ясно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти", - считает Федоров.

В то же время российские пропагандистские СМИ со ссылкой на представителей оккупационных властей сообщают, что первый поезд с зерном уже прибыл из Мелитополя в оккупированный Севастополь.

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При этом представители оккупационных властей называют это "восстановлением грузового железнодорожного сообщения Крыма с материковой частью Причерноморья".

Интересно, что в РЖД официально отрицают свое участие в возобновлении железнодорожного движения на оккупированных территориях.

Напомним, Мелитополь находится под контролем войск РФ с 25 февраля.

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В статье: война с Россией
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