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СБУ задержала жительницу Житомирщины, которая передавала врагу разведданные об ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Теперь ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения

СБУ задержала жительницу Житомирщины, которая передавала врагу разведданные об ВСУ

facebook.com/SecurSerUkraine

Новина українською

СБУ задержала агента военной разведки РФ, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, задержана жительница одного из сел Житомирщины. Сотрудник подразделения разведки ВС РФ "приметил" женщину в запрещенных в Украине соцсетях. Там она выражала агрессивную пророссийскую позицию и распространяла антиукраинский контент. Россияне завербовали ее и присвоили псевдоним Победа.

После начала вторжения РФ в северные районы Житомирщины женщина получила подробные инструкции от куратора по поводу способов сбора и передачи необходимых им данных. Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий.

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В частности, врага интересовало:

- местонахождение военных объектов и склады вооружения;

- подразделения ВСУ, их численность, виды вооружения, места дислокации и направления перемещения, в первую очередь по железной дороге;

- геолокационные данные о местах временного пребывания украинских военных и местной теробороны.

По собственной инициативе женщина передавала стране-агрессору также данные об укрытиях или подвальных помещениях зданий.

В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами из РФ. Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания своей противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной агентке российской спецслужбы о подозрении по ч.2 ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

СБУ задержала жительницу Житомирщины, которая передавала врагу разведданные об ВСУ - изображение 1СБУ задержала жительницу Житомирщины, которая передавала врагу разведданные об ВСУ - изображение 2

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2022 в 23:12
Отдать в руки погибших военных и отойти в сторону.
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+1
-1
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Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:25
родних загиблих.
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0
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
08.06.2022 в 22:48
Невже почали працювати,замість ганяти Пороха?
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+1
-2
Romanik2806 (Киев)
09.06.2022 в 01:05
А що Порох не агент Кремля? 2 котли, 5 складів з боєприпасами, не зрозуміла стіна на кордоні. Продовжувати? уже як мінімум на 15 років.
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0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2022 в 22:41
Не треба розстрілювати. Так закопуйте.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.06.2022 в 22:06
Розстрілювати на місці. Не допускати ідіотської волокити. Ленін
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+2
-2

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