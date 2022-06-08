Своя атмосфера. Главарь террористов Пушилин уволил так называемое "правительство"

Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин.

Об этом сообщает российское прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на сайт боевиков.

Причины такого радикального шага Пушилин не сообщил.

Нынешний "премьер и министры" террористов продолжат работать до формирования нового так называемого "правительства".