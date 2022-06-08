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Своя атмосфера. Главарь террористов Пушилин уволил так называемое "правительство"

Общие новости
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(2 голосов)

Что-то идет не так

Своя атмосфера. Главарь террористов Пушилин уволил так называемое "правительство"

Фото: Еспресо

Новина українською

Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин.

Об этом сообщает российское прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на сайт боевиков.

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Причины такого радикального шага Пушилин не сообщил.

Нынешний "премьер и министры" террористов продолжат работать до формирования нового так называемого "правительства".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
08.06.2022 в 23:22
Пі-дєц подкрался заметно)
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Виталий1981 (Україна)
08.06.2022 в 22:41
... і на передову їх.
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