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Продовольственный кризис в 2023 может обернуться катастрофой глобального масштаба - ООН обеспокоен

Общие новости
(1 голосов)

За продовольствие ООН, кажется, действительно беспокоится

Продовольственный кризис в 2023 может обернуться катастрофой глобального масштаба - ООН обеспокоен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Продовольственный кризис без возврата на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины грозит катастрофой глобального масштаба в 2023 году.

Об этом заявила председатель Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен, сообщает РБК-Украина.

"Текущий продовольственный кризис может быстро обернуться продовольственной катастрофой глобального масштаба в 2023 году. Цены на энергоносители выросли, и ограничения на экспорт удобрений из черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду", - сказала она.

Гринспен отметила, что если конфликт продолжится и высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующей посевной, то нынешний кризис может распространиться на другие основные сельскохозяйственные культуры, в частности рис, что скажется на миллиардах людей.

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Представитель ООН подчеркнула, что для предотвращения такого развития событий необходимо вернуть на мировые рынки продовольствие из Украины, а также продовольствие и удобрения из России.

"Возобновление поставок удобрений, обеспечение доступа к ним малых фермерских хозяйств, поддержка повсеместного предложения будут критически важными в течение следующих 18 месяцев", - добавила она.

Напомним, что с началом полномасштабной войны экспортное зерно Украины заблокировано в черноморских портах. Также многие страны наложили санкции на российские и белорусские удобрения.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:29
— Афанасий, а ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил?— Кто он?(с)
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2022 в 23:10
Танки в обмен на продовольствие. Тонна пшеницы два вторых леопарда.
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Виталий1981 (Україна)
08.06.2022 в 22:51
"Продовольча криза в 2023 може обернутися катастрофою глобального масштабу - ООН стурбована"Ми висловлюємо своє велике занепокоєння щодо цієї ситуації (ні, ДУЖЕ велике), висловлюємо своє співчуття. Ми вас дуже підтримуємо.
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