Продовольственный кризис в 2023 может обернуться катастрофой глобального масштаба - ООН обеспокоен
За продовольствие ООН, кажется, действительно беспокоится
Getty Images / Global Images Ukraine
Продовольственный кризис без возврата на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений из России и Украины грозит катастрофой глобального масштаба в 2023 году.
Об этом заявила председатель Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен, сообщает РБК-Украина.
"Текущий продовольственный кризис может быстро обернуться продовольственной катастрофой глобального масштаба в 2023 году. Цены на энергоносители выросли, и ограничения на экспорт удобрений из черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду", - сказала она.
Гринспен отметила, что если конфликт продолжится и высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующей посевной, то нынешний кризис может распространиться на другие основные сельскохозяйственные культуры, в частности рис, что скажется на миллиардах людей.
Представитель ООН подчеркнула, что для предотвращения такого развития событий необходимо вернуть на мировые рынки продовольствие из Украины, а также продовольствие и удобрения из России.
"Возобновление поставок удобрений, обеспечение доступа к ним малых фермерских хозяйств, поддержка повсеместного предложения будут критически важными в течение следующих 18 месяцев", - добавила она.
Напомним, что с началом полномасштабной войны экспортное зерно Украины заблокировано в черноморских портах. Также многие страны наложили санкции на российские и белорусские удобрения.
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