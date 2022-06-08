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Зеленский призвал ІТ-компании переносить свои штаб-квартиры в Украину

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Украина имеет одно из самых благоприятных законодательств для развития информационных технологий

Зеленский призвал ІТ-компании переносить свои штаб-квартиры в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина имеет одно из самых благоприятных законодательств для развития информационных технологий. Поэтому ІТ-компании могут открывать штаб-квартиры на территории Украины.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время Ukraine Virtual Investor Conference, сообщает Офис президента.

"Украина - это ІТ-сектор, который пользуется одним из наиболее благоприятных законодательств в мире. Специальным законодательным режимом Дія.City предлагаю переносить штаб-квартиры ІТ-компаний в Украину, образовывать центры совместного обслуживания", - заявил Зеленский.

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Ранее мы сообщали, что в Украине в феврале запустили особый налоговый и правовой режим для IT-сектора "Дія.City".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
08.06.2022 в 23:35
Гарний номер, смішний. Можна в цирку з ним виступать )) І не забуть нагадати головну перевагу ІТ бізнесу в Україні - "ми у вас долари купуємо по 29, а ви їх у нас назад по 37". Всі як почують - зразу ломануться сюда, "бізнес" робити )))
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