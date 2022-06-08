Зеленский призвал ІТ-компании переносить свои штаб-квартиры в Украину
Украина имеет одно из самых благоприятных законодательств для развития информационных технологий
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина имеет одно из самых благоприятных законодательств для развития информационных технологий. Поэтому ІТ-компании могут открывать штаб-квартиры на территории Украины.
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время Ukraine Virtual Investor Conference, сообщает Офис президента.
"Украина - это ІТ-сектор, который пользуется одним из наиболее благоприятных законодательств в мире. Специальным законодательным режимом Дія.City предлагаю переносить штаб-квартиры ІТ-компаний в Украину, образовывать центры совместного обслуживания", - заявил Зеленский.
Ранее мы сообщали, что в Украине в феврале запустили особый налоговый и правовой режим для IT-сектора "Дія.City".
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