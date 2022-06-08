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"Визового режима еще нет". Данилов объяснил, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину

Общие новости
(2 голосов)

Получается, что СНБО ничего плохого в этом визите не видит

"Визового режима еще нет". Данилов объяснил, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину

Новина українською

Бывшая редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы такими людьми, как она.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину.

Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – сказал он.

Напомним, что Овсянникова долгое время работала на российском пропагандистском Первом канале, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступила с протестом в прямом эфире.

В итоге, она была уволена с Первого канала и устроилась внештатным сотрудником DW, перебравшись в Германию, где, впрочем, продолжила продвигать нарративы про братские народы и про то что простые люди России ни в чем не виноваты.

Дошло до того, что одно из информационных агентств пригласило Овсянникову выступить в Киеве на пресс-конференции.

После огласки в СМИ мероприятие с ее участием вызвало волну возмущения в соцсетях, и пресс-конференцию отменили.

Впрочем, Овсянникова все-таки побывала в Украине, посетив Киев и Одессу.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
09.06.2022 в 00:02
какой позор шпион безпрепятственно попал в Украину , ездил и снимал всё на камеру,власть сосвем ё.б.нулась
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