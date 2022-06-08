"Визового режима еще нет". Данилов объяснил, как русская пропагандистка Овсянниковой попала в Украину
Получается, что СНБО ничего плохого в этом визите не видит
Бывшая редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы такими людьми, как она.
Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину.
Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – сказал он.
Напомним, что Овсянникова долгое время работала на российском пропагандистском Первом канале, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступила с протестом в прямом эфире.
В итоге, она была уволена с Первого канала и устроилась внештатным сотрудником DW, перебравшись в Германию, где, впрочем, продолжила продвигать нарративы про братские народы и про то что простые люди России ни в чем не виноваты.
Дошло до того, что одно из информационных агентств пригласило Овсянникову
После огласки в СМИ мероприятие с ее участием вызвало волну возмущения в соцсетях, и пресс-конференцию отменили.
Впрочем, Овсянникова все-таки побывала в Украине,
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