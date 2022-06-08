Зеленский о намерении россиян создать чемпионат оккупированных территорий: Это просто издевательство над людьми

Президент Украины Владимир Зеленский свое традиционное видеообращение, которым он подытоживает каждые сутки полномасштабной войны с россией, начал с футбола:

"Ровно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012. Матчи проводились в разных городах наших двух стран и, в частности, в Донецке, на Донбасс-Арене. Прошло всего 10 лет – а такое впечатление, что это было в другом мире".

Также Зеленский отреагировал на намерение россиян создать псевдочемпионат из клубов, представляющих временно оккупированные территории.

"Сегодня оккупанты выпустили безумную новость, что они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательство оккупантов над людьми, которые все помнят", – сказал глава государства.

Футбол футболом, но не забываем о войне. Зеленский напомнил:

"Северодонецк по итогам и этих суток остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это, пожалуй, одна из самых тяжелых битв в течение этой войны. Благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".

Также президент говорил о дипломатическом фронте, награждении героев и помощи Украине. Смотрите полное видеообращение главы государства.