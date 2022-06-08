  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
В тренде

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Резолюция Европарламента рекомендовала Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

фото из свободных источников

Новина українською

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие, сообщает Deutsche Welle.

Резолюция была одобрена на пленарном заседании 8 июня. "За" проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 – воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

Кроме того, Европарламент рекомендовал "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной". Через этот инструмент Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд евро.

Читайте такжеТопливу – быть. Для бензовозов из Европейского союза созданы "зеленые коридоры"

Кроме того, в тексте подчеркивают суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства, призывают расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывают ЕС ввести вторичные санкци в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над её территорией в международно признанных границах", - говорится в резолюции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде