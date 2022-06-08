8 июня на Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
Сводки прошедшего дня с Донбасса
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За сутки 8 июня подразделения группировки Объединенных сил отразили 7 атак российских оккупантов, уничтожив 9 единиц вражеской техники.
"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 7 атак врага. На одной локации еще продолжается бой.
Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.
За проходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 4 единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении группировки Объединенных сил.
Кроме того, украинские защитники сбили в небе Донбасса шесть беспилотников типа "Орлан-10".
Также по данным оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки захватчики обстреляли 20 населенных пунктов на Донбассе, разрушив 28 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, 2 школы и электротрансформатор железнодорожной станции. В общей сложности погибли 4 гражданских лица, 6 получили ранения.
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