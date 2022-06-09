Арестович: Россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке
Минутка успокоительного от Арестовича
ОП
Украинские войска продолжают уничтожать оккупантов в Северодонецке. Россияне отступают под натиском ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"Россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке и окрестностях. Потери выражаются в количестве тел российских солдат в Луганской области - их сотни", - заявил Арестович.
По его словам, из-за этого войска РФ начали немного отходить в городе. Сейчас в Северодонецке ведутся артиллерийские дуэли, при этом ближних боев нет.
Арестович также добавил, что новое военное начальство России планирует уменьшить количество потерь среди своих солдат, поэтому артиллерийский бой будет становится более распространенным на фронте.
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