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Россияне могут попытаться наступать на Запорожье и Николаев - Виталий Ким

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Ситуация может меняться очень быстро

Россияне могут попытаться наступать на Запорожье и Николаев - Виталий Ким

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться наступать на Николаев и Запорожье.

"В ближайшие месяцы, я думаю, у оккупантов есть некоторые возможности для наступления на Николаев и Запорожье. Хотя мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки и сейчас все двигается очень медленно, но это может развиваться очень быстро", - заявил Ким в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что для значительного прорыва на юге, например, возвращения контролируемого россией анклава Херсонщины над рекой Днепр, Украине, вероятно, потребуется больше сил – либо за счет освобождения их на востоке, либо путем дополнительной мобилизации.

В то же время чиновник говорит, что поставляемые с Запада артиллерийские системы уже приносят пользу Украине, и это "только вопрос времени", когда наши Силы обороны отвоюют значительные территории на юге.

Заметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ за четверг, 9 июня, сообщалось, что на Южнобужском направлении россияне применили артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврия. В целях улучшения тактического положения они готовятся к форсированию водных помех. Вели воздушную разведку БПЛА. Планируют усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернули подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

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В статье: война с Россией Николаев Виталий Ким
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Источник:
Obozrevatel

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