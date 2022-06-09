ООН: Разминирование портов в Черном море может длиться месяцами, война затронет почти 2 млрд человек

Полное обезвреживание мин возле главных украинских торговых портов в Черном море может занять несколько месяцев. Об этом заявил специальный советник морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс.

Он также рассказал, что сейчас в украинских портах находятся около 450 иностранных моряков на более чем 80 судах. Треть из них – с Филиппин, также много людей из Турции, Сирии и Азербайджана.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об усугублении глобальных последствий вторжения россии в Украину, которые могут затронуть 1,6 миллиарда человек.

"Влияние войны на продовольственную безопасность, энергетику и финансы носит системный, серьезный и ускоряющийся характер. Для людей во всем мире война грозит вызвать беспрецедентную волну голода и нищеты, оставив после себя социальный и экономический хаос".

Гутерриш попросил коллег помочь найти "пакетную сделку, которая позволит безопасно и надежно экспортировать продукты питания украинского производства через Черное море и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений".