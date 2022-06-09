Вернидуб: Если будет возможность, буду работать в Украине, если нет - буду на фронте до победы

Украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал о своих дальнейших планах после расставания с "Шерифом".

– Юрий Николаевич, читали, что "Шериф" прекратил с вами сотрудничество.

– Да, прекратил. Это было наше общее решение. Я сказал руководству, что пока не могу туда вернуться. Как туда сейчас возвращаться?

— Может, после службы?

— Никто не будет ждать. Команду нужно готовить к следующему сезону, матчам Лиги чемпионов. Я считаю, что поступил очень правильно. Если сейчас получится где-нибудь поработать, то лучше я останусь здесь и буду работать в Украине.

— Сейчас в УПЛ многие клубы остались без тренеров. Есть ли у вас уже какие-либо планы относительно дальнейшей карьеры?

– Посмотрим. Планы есть, но пока я нахожусь в ВСУ и не знаю, как будет дальше. Если мне дадут возможность – поработаю, если нет – буду здесь [на фронте] до конца, до нашей победы.

— В прессе писали, что вы можете возглавить "Кривбасс". Это правда?

— В этой жизни может быть всё, что угодно. Но на сегодняшний день я нахожусь в своем подразделении.

— С вами кто-то связывался из украинских клубов на предмет сотрудничества?

— Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы была какая-то конкретика. Разговоры могут идти разные, но пока я нахожусь в ВСУ.

— "Заря", скорее всего, не пролонгирует контракт со Скрипником. Вы будете готовы вернуться в луганский клуб или хотите новые вызовы?

— Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что меня ждет завтра.

— УПЛ планирует стартовать в августе. Реально ли в нынешних условиях проведение чемпионата в Украине?

— Все зависит от президентов клубов, и захотят ли футболисты играть в таких условиях. Я считаю, что все возможно, но здесь не знаешь, что нас ждет завтра, а вы так далеко берете, - сказал Вернидуб.

Ранее СМИ писали о том, что Вернидуб побывал в Кривом Роге и провел переговоры с "Кривбассом".