Вернидуб: Если будет возможность, буду работать в Украине, если нет - буду на фронте до победы
Украинский тренер пролил свет на свое будущее
Фото: ФК Шериф
Украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал о своих дальнейших планах после расставания с "Шерифом".
– Юрий Николаевич, читали, что "Шериф" прекратил с вами сотрудничество.
– Да, прекратил. Это было наше общее решение. Я сказал руководству, что пока не могу туда вернуться. Как туда сейчас возвращаться?
— Может, после службы?
— Никто не будет ждать. Команду нужно готовить к следующему сезону, матчам Лиги чемпионов. Я считаю, что поступил очень правильно. Если сейчас получится где-нибудь поработать, то лучше я останусь здесь и буду работать в Украине.
— Сейчас в УПЛ многие клубы остались без тренеров. Есть ли у вас уже какие-либо планы относительно дальнейшей карьеры?
– Посмотрим. Планы есть, но пока я нахожусь в ВСУ и не знаю, как будет дальше. Если мне дадут возможность – поработаю, если нет – буду здесь [на фронте] до конца, до нашей победы.
— В прессе писали, что вы можете возглавить "Кривбасс". Это правда?
— В этой жизни может быть всё, что угодно. Но на сегодняшний день я нахожусь в своем подразделении.
— С вами кто-то связывался из украинских клубов на предмет сотрудничества?
— Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы была какая-то конкретика. Разговоры могут идти разные, но пока я нахожусь в ВСУ.
— "Заря", скорее всего, не пролонгирует контракт со Скрипником. Вы будете готовы вернуться в луганский клуб или хотите новые вызовы?
— Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что меня ждет завтра.
— УПЛ планирует стартовать в августе. Реально ли в нынешних условиях проведение чемпионата в Украине?
— Все зависит от президентов клубов, и захотят ли футболисты играть в таких условиях. Я считаю, что все возможно, но здесь не знаешь, что нас ждет завтра, а вы так далеко берете, - сказал Вернидуб.
Ранее СМИ писали о том, что Вернидуб побывал в Кривом Роге и провел переговоры с "Кривбассом".
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