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Генштаб ВСУ: российские оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка

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Генштаб ВСУ: российские оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка

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На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилье, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка ВСУ также нанесли противнику потери. Враг отошел. Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк, как сообщает Генштаб.

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Также в своем Telegram-канале сообщил об актуальной ситуации глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В битве за Северодонецк решается судьба Донбасса" – Зеленский. Рашисты в очередной раз обстреляли северодонецкий "Азот". Повреждены два цеха, в том числе производство аммиака. На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии Камышеваху и Николаевку, после чего начал их штурмовать. Украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери, и враг вынужден был вывести своих убийц".

"За минувшие сутки на Донбассе отбито семь атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10. В Лисичанске рашисты убили троих наших людей. Постоянно у нас есть раненые, с травмами разной степени тяжести, их стабилизируют в наших больницах – дальше эвакуируют в медучреждения безопасных городов страны. За минувшие сутки пятеро раненых – все из Лисичанска".

"Наибольшие разрушения жилого фонда имеем в Горном – повреждено 10 домов, всего за сутки по области – около 30. Фиксировать разрушения из-за постоянных обстрелов крайне затруднительно".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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