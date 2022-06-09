Генштаб ВСУ: российские оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка

На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилье, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка ВСУ также нанесли противнику потери. Враг отошел. Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк, как сообщает Генштаб.

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Также в своем Telegram-канале сообщил об актуальной ситуации глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.