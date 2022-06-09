Генштаб ВСУ: российские оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка
Также орки обстреляли химзавод
Гайдай Facebook
На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилье, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка ВСУ также нанесли противнику потери. Враг отошел. Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк, как сообщает Генштаб.
Также в своем Telegram-канале сообщил об актуальной ситуации глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В битве за Северодонецк решается судьба Донбасса" – Зеленский. Рашисты в очередной раз обстреляли северодонецкий "Азот". Повреждены два цеха, в том числе производство аммиака. На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии Камышеваху и Николаевку, после чего начал их штурмовать. Украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери, и враг вынужден был вывести своих убийц".
"За минувшие сутки на Донбассе отбито семь атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10. В Лисичанске рашисты убили троих наших людей. Постоянно у нас есть раненые, с травмами разной степени тяжести, их стабилизируют в наших больницах – дальше эвакуируют в медучреждения безопасных городов страны. За минувшие сутки пятеро раненых – все из Лисичанска".
"Наибольшие разрушения жилого фонда имеем в Горном – повреждено 10 домов, всего за сутки по области – около 30. Фиксировать разрушения из-за постоянных обстрелов крайне затруднительно".
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