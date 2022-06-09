Генштаб ВСУ сообщил о потерях в Украине 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии рф

Генштаб ВСУ обнародовал информацию с фронта по состоянию на девять утро 9-го июня. Как говорится в сводке, продолжаются бои на Северодонецком направлении. Возле Херсона и Николаева враг отступает. Также Генштаб доложил о колоссальных потерях одной из бригад армии россии.

На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

На Бахмутском направлении враг, используя результаты огневого воздействия, ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха. В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

В боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады, - отметила пресс-служба Генштаба.