Плюс 200 единиц российского груза-200. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 8 июня
Мочим орков
Генеральний штаб ЗСУ
Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06:
- личного состава – около 31700 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1398 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3438 (+9) единиц;
- артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;
- РСЗО – 213 (+0) единиц;
- средства ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);
- крылатые ракеты – 125(+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;
- специальная техника – 53 (+0) единицы;
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Все данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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