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Плюс 200 единиц российского груза-200. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 8 июня

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Мочим орков

Плюс 200 единиц российского груза-200. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 8 июня

Генеральний штаб ЗСУ

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Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06:

  • личного состава – около 31700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1398 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 3438 (+9) единиц;
  • артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;
  • РСЗО – 213 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 96 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);
  • крылатые ракеты – 125(+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;
  • специальная техника – ​​53 (+0) единицы;
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Все данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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