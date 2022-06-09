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Украинская артиллерия накрыла российскую бронегруппу, также в Кадиевке сгорела база вагнеровцев

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Успехи ВСУ

Украинская артиллерия накрыла российскую бронегруппу, также в Кадиевке сгорела база вагнеровцев

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В Донецкой области, благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.

В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно накрывшим вражескую бронегруппу. Бой был недолгим, но результативным – украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ российских оккупантов. Остальные танковые экипажи в панике отступили и отказались от дальнейших действий.

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В тот же день артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти российских орков, как сообщает Служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Также горит стадион в Кадиевке (Стаханов), где была расположена база ЧВК "вагнер". По предварительной информации, там всего 1 выживший наемник.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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