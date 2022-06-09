Россияне ночью обстреляли Харьков. В городе был масштабный пожар
Никак не унимаются
фото з відкритих джерел
В ночь на четверг, девятое июня, россияне нанесли очередной удар по Харькову. В результате этого некоторые районы города охватил серьезный пожар.
"Около 23:00 из-за обстрела оккупантами города начались пожары в домах кафе, магазина и школьной библиотеки Новобаварского района города. Повреждения получило здание школы.
По предварительной информации, два человека погибли, еще четверо травмированы", - сообщает верифицированное издание о событиях в Украине Ukraine NOW.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил об обстоятельствах фронта на Северодонецком направлении.
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