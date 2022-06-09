Россияне ночью обстреляли Харьков. В городе был масштабный пожар

В ночь на четверг, девятое июня, россияне нанесли очередной удар по Харькову. В результате этого некоторые районы города охватил серьезный пожар.

"Около 23:00 из-за обстрела оккупантами города начались пожары в домах кафе, магазина и школьной библиотеки Новобаварского района города. Повреждения получило здание школы. По предварительной информации, два человека погибли, еще четверо травмированы", - сообщает верифицированное издание о событиях в Украине Ukraine NOW.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об обстоятельствах фронта на Северодонецком направлении.