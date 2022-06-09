Британское издание The Independent выкатило отчет о ситуации в российско-украинской войне. Якобы согласно отчету разведки, украинские силы вооружены в соотношении к российским в рамках пропорции 1 к 40.

По информации источника, "разгорающийся конфликт на Востоке страны серьезно деморализует украинские силы". Как сообщает The Independent, ВСУ несут огромные потери, российские войска количественно в 20 раз превосходят украинскую сторону в артиллерии.

В отчете, с которым ознакомилась The Independent, впервые выражается обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат, и говорится, что украинские силы ограничены радиусом действия в 15,5 миль, в то время как противник может нанести удар с расстояния в 12 раз больше.

Якобы позиции Киева на потенциальных переговорах ослабевают из-за растущего неравенства в количестве пленных, удерживаемых каждой из сторон. Количество российских солдат, удерживаемых Украиной, сократилось с 900 в апреле до 550 после серии обменов. москва имеет в плену более 5600 украинских военнослужащих.