Отчет The Independent: ВСУ несут большие потери и количественно в 20 раз уступают россиянам в артиллерии
И в 40 с точки зрения боеприпасов
facebook.com/JFTaskForce
Британское издание The Independent выкатило отчет о ситуации в российско-украинской войне. Якобы согласно отчету разведки, украинские силы вооружены в соотношении к российским в рамках пропорции 1 к 40.
По информации источника, "разгорающийся конфликт на Востоке страны серьезно деморализует украинские силы". Как сообщает The Independent, ВСУ несут огромные потери, российские войска количественно в 20 раз превосходят украинскую сторону в артиллерии.
В отчете, с которым ознакомилась The Independent, впервые выражается обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат, и говорится, что украинские силы ограничены радиусом действия в 15,5 миль, в то время как противник может нанести удар с расстояния в 12 раз больше.
Якобы позиции Киева на потенциальных переговорах ослабевают из-за растущего неравенства в количестве пленных, удерживаемых каждой из сторон. Количество российских солдат, удерживаемых Украиной, сократилось с 900 в апреле до 550 после серии обменов. москва имеет в плену более 5600 украинских военнослужащих.
Популярное сейчас
- Украина U21 - Франция U21. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро
- Стало известно, кто рассудит матч Украина - Армения
- Победа Украины, контракт Модрича, новый претендент на Мудрика. Главные новости за 8 июня
- Friendly fire. Сообщается, что 5 июня в Запорожской области ВСУ сбили свой же Су-25
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО