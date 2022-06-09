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Отчет The Independent: ВСУ несут большие потери и количественно в 20 раз уступают россиянам в артиллерии

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(10 голосов)

И в 40 с точки зрения боеприпасов

Отчет The Independent: ВСУ несут большие потери и количественно в 20 раз уступают россиянам в артиллерии

facebook.com/JFTaskForce

Новина українською

Британское издание The Independent выкатило отчет о ситуации в российско-украинской войне. Якобы согласно отчету разведки, украинские силы вооружены в соотношении к российским в рамках пропорции 1 к 40.

По информации источника, "разгорающийся конфликт на Востоке страны серьезно деморализует украинские силы". Как сообщает The Independent, ВСУ несут огромные потери, российские войска количественно в 20 раз превосходят украинскую сторону в артиллерии.

В отчете, с которым ознакомилась The Independent, впервые выражается обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат, и говорится, что украинские силы ограничены радиусом действия в 15,5 миль, в то время как противник может нанести удар с расстояния в 12 раз больше.

Якобы позиции Киева на потенциальных переговорах ослабевают из-за растущего неравенства в количестве пленных, удерживаемых каждой из сторон. Количество российских солдат, удерживаемых Украиной, сократилось с 900 в апреле до 550 после серии обменов. москва имеет в плену более 5600 украинских военнослужащих.

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В статье: война с Россией The Independent
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Источник:
independent.co.uk

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Комментарии (7)
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aleks68
09.06.2022 в 14:18
продажные журнашлюхи для чего печатать подобную хрень?может ещё пригласите ......соловьёва и киселёва?всё пропало???кац предлагает сдаться
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+2
0
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 13:49
Эту информацию выдало британское издание Independent, и то, что у них большое преимущество в артиллерии ни для кого не секрет, но не ожидал что настолько большое
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
09.06.2022 в 13:49
лоббистов у русни на западе хватает, и карманных СМИ тоже.
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+3
0
avatar
Динамист (Киев)
09.06.2022 в 13:39
Можливо час навідатися відповідним органам,бо це вже переходить дійсно всі межі.Може почніть ще викладати інтервю соловя,жабееєву та інших?
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+4
0
Karamba911 (Львів)
09.06.2022 в 12:39
Я ху....ю з вашого сайту, і з ваших журналюг!!! А це ,що власниками джерела на ,яке ви посилаєтесь є Олександр і Євген Лєбєдєви , то нічого?!, Вони ж і є з партії "Єдина росія" . Чому ви це не вкажите, ця інфа є відкрита у вікіпедії!!! Ви зовсім ду...нуваті? Чи притворяєтесь?
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+7
0
avatar
goga19812 (Ukraine)
09.06.2022 в 12:52
ПлюсуюРедакція, ви для кого це все????
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+2
0
avatar
armik (Киев)
09.06.2022 в 12:58
Ще й члени ради з оборонної політики цапів.
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+5
0

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