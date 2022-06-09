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"Кто-то говорил, что Гитлер должен сохранить лицо?". Президент Польши снова раскритиковал звонящих путину

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Привет Шольцу и Макрону

"Кто-то говорил, что Гитлер должен сохранить лицо?". Президент Польши снова раскритиковал звонящих путину

UA-Футбол
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Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз резко высказался в адрес лидеров Германии и Франции, не разделяя их навязчивого желания звонить путину. Дуда заявил, что разговоры европейских политиков с диктатором узаконивают действия путина.

"Кто-то так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов", - сказал Дуда.

Также он напомнил, что Польша отправила Украине более 240-ка танков и около 100 единиц бронетехники. Это как пример действенной и практической помощи Украине в войне с россией.

Напомним, что накануне стало известно о том, что Дуда отправился в турне по странам Европы с намерением убедить правительства стран предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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В статье: война с Россией
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