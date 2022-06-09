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Если что – спишут на несчастный случай. россия минирует Херсонщину боеприпасами 50-х годов 20-го века

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Разминируем и закидаем их же раритетом

Если что – спишут на несчастный случай. россия минирует Херсонщину боеприпасами 50-х годов 20-го века

ГУР

Новина українською

В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике.

Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения. Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций.

При попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск.

С военной полицией и офицерами фсб, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

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В статье: война с Россией ГУР
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