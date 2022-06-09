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Министр обороны Украины – о поставках оружия, ежедневных потерях ВСУ и тактике российской армии

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Министр обороны Украины – о поставках оружия, ежедневных потерях ВСУ и тактике российской армии

facebook.com/reznikovoleksii

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Министр обороны Украины Алексей Юрьевич Резников опубликовал большой отчет касательно ситуации на фронте. Основные тезисы:

– польские САУ "Краб" уже находятся на фронте. Это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который теперь используют ВСУ (после М777, FH70, "Ceasar" и М109А3);

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– рф продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери, но все равно наступает на отдельных направлениях фронта;

– за период войны ВСУ переориентировалась на тяжелое вооружение, которое используют страны НАТО. В первую очередь это касается артиллерии. До войны министерство обороны делало ставку на экспорт отечественного оружия;

– береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана чф рф – крейсера "москва";

– ВСУ теряет каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными;

– оружия, которое уже поступило Украине, хватило бы для победного сопротивления от любой армии Европы, но не от рф;

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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