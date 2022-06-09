В рамках последнего обмена в Киев привезли 58 тел погибших с Азовстали

В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских бойцов из "Азовстали". В Патронатной службе "Азова" "Ангелы Азова" предполагают, что четверо из погибших служили в Отдельном отряде специального назначения Нацгвардии "Азов". Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе полка в комментарии hromadske.

"Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода "Азовсталь".

В "Азове" говорят, что хоронить тела погибших защитников "Азовстали" (не только "азовцев") планируют в дальнейшем на Мемориале погибшим героям "Азовстали". Его планируют построить на склонах Днепра. Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников.