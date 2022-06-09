В рамках последнего обмена в Киев привезли 58 тел погибших с Азовстали
Четверо из них, вероятно, служили в "Азове"
Азовсталь, фото - Getty Images
В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских бойцов из "Азовстали". В Патронатной службе "Азова" "Ангелы Азова" предполагают, что четверо из погибших служили в Отдельном отряде специального назначения Нацгвардии "Азов". Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе полка в комментарии hromadske.
"Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода "Азовсталь".
В "Азове" говорят, что хоронить тела погибших защитников "Азовстали" (не только "азовцев") планируют в дальнейшем на Мемориале погибшим героям "Азовстали". Его планируют построить на склонах Днепра. Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников.
Популярное сейчас
- Министр обороны Украины – о поставках оружия, ежедневных потерях ВСУ и тактике российской армии
- Украина U21 - Франция U21. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро
- Ребров ответил на вопрос о возможности возглавить Шахтер
- Подоляк: Мы уже не можем закончить так, как заканчивали в 2015-м году
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру