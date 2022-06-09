Не из Украины. У Вернидуба появился еще один вариант продолжения карьеры
Ранее интерес к специалисту приписывали со стороны "Кривбасса"
shakhtar.com
Бывший главный тренер "Зари" и "Шерифа" Юрий Вернидуб может продолжить карьеру в Азербайджане.
В услугах 56-летнего специалист заинтересован клуб из Баку - "Нефтчи", сообщает местное издание azerisport. Азербайджанский клуб решил не продлевать контракт с наставником команды Самиром Аббасовым и поэтому занимается поисками другого тренера.
По информации источника, руководство клуба рассматривает две кандидатуры: украинца Вернидуба и белоруса Виктора Гончаренко. Окончательное решение будет принято до 14 июня.
Напомним, Юрий Вернидуб сейчас служит в рядах ВСУ, а вчера стало известно о том, что молдавский "Шериф" расторг с ним контракт. Сообщалось, что тренер может возглавить "Кривбасс. Ранее он сам говорил, что хотел бы работать в Украине, если у него будет возможность.
По итогам сезона-2021/22 "Нефтчи" финишировал вторым в азербайджанском чемпионате и сыграет в квалификации Лиги конференций.
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