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Не из Украины. У Вернидуба появился еще один вариант продолжения карьеры

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Ранее интерес к специалисту приписывали со стороны "Кривбасса"

Не из Украины. У Вернидуба появился еще один вариант продолжения карьеры

shakhtar.com

Новина українською

Бывший главный тренер "Зари" и "Шерифа" Юрий Вернидуб может продолжить карьеру в Азербайджане.

В услугах 56-летнего специалист заинтересован клуб из Баку - "Нефтчи", сообщает местное издание azerisport. Азербайджанский клуб решил не продлевать контракт с наставником команды Самиром Аббасовым и поэтому занимается поисками другого тренера.

По информации источника, руководство клуба рассматривает две кандидатуры: украинца Вернидуба и белоруса Виктора Гончаренко. Окончательное решение будет принято до 14 июня.

Напомним, Юрий Вернидуб сейчас служит в рядах ВСУ, а вчера стало известно о том, что молдавский "Шериф" расторг с ним контракт. Сообщалось, что тренер может возглавить "Кривбасс. Ранее он сам говорил, что хотел бы работать в Украине, если у него будет возможность.

По итогам сезона-2021/22 "Нефтчи" финишировал вторым в азербайджанском чемпионате и сыграет в квалификации Лиги конференций.

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В статье: Юрий Вернидуб Нефтчи (Баку)
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Источник:
azerisport.com

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