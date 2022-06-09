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Британская разведка: россия активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма

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Продолжаются бои за Северодонецк

Британская разведка: россия активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма

скріншот

UA-Футбол
Новина українською

Британская разведка сообщает об актуальной информации с фронта. Отмечается, что бои продолжаются в Северодонецке, но за последние 48 часов Восточная группа войск россии также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма.

Продвижение россии на Изюмском направлении остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение россии. россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как они понесли очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но ее подразделения, вероятно, остаются недостаточными.

РФ стремится возобновить темпы в этой сфере, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и дать себе возможность глубже продвинуться в Донецкую область, - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию по разным направлениям фронта.

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В статье: война с Россией
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