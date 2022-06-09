В оркостоне продолжаются пожары. Так, 8 июня горел загорский оптико-механический завод, принадлежащий компании "ростех", который производит оптику для военных нужд: в частности бинокли и оптические прицелы. Об этом пишет портал MSK1.

Огонь распространялся стремительно – за считанные минуты пламенем была охвачена уже вся крыша. При этом столб черного дыма был виден из других районов города.

российские пожарные прибыли с большим опозданием, когда цех рядом с административным зданием уже был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 500 кв. м, эвакуация не проводилась. Локализовали пожар только через три часа, но очевидцы сообщали, что дым стоял до позднего вечера.

загорский оптико-механический завод работает уже больше 86 лет. В частности, здесь был произведен "любимый прицел генсека Леонида Брежнева". В прошлом году там хвастались разработкой нового бинокля для военно-морского флота рф.