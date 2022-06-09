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"Своих сами расстреливали". Как супруги из ДНР обсуждали инициативу рф по подписанию контрактов с вс рф

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"Своих сами расстреливали". Как супруги из ДНР обсуждали инициативу рф по подписанию контрактов с вс рф

ГУР

Новина українською

В перехваченном разговоре жена и муж из так называемой "ДНР" обсуждают, как именно "мобилизованных" с оккупированных территорий Донецкой области "агитируют" подписывать контракты с вс рф. Женщина рассказывает об откровенном принуждении и даже пытках:

"Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Других, не согласившихся, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили в яму. Яма – это подвал. Семь "козлов" подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот же день на боевые (отправили на передовую). Из семи – четыре трехсотых, один двухсотый".

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Женщина пересказывает рассказ своей знакомой о практике предыдущих лет:

"Когда ее муж был на контракте в 15-16 годах, и когда пацаны отказывались, складывали оружие, они своих расстреливали сами. Сейчас начались преследования. Они издали закон. Сейчас начинающих возмущаться баб к 20 годам приговаривают".

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В статье: война с Россией ГУР
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