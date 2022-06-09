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Минфин просит вернуть довоенные налоги, бизнес должен разделить "стоимость войны"

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Тяжелые времена

Минфин просит вернуть довоенные налоги, бизнес должен разделить "стоимость войны"

пресс-служба форума Украина 30

Новина українською

Министр финансов Сергей Марченко настаивает на необходимости возвращения довоенного уровня налогов. Об этом он сказал на заседании налогового комитета Верховной Рады. Марченко отметил, что ситуация с поступлениями в бюджет в мае была лучше, чем ожидал Минфин. Но, несмотря на это, они покрывают лишь треть государственных расходов. Фактические расходы за май составили 250 миллиардов гривен, половина из которых – на войну.

"Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством".

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Он попросил Верховную Раду в будущем воздержаться от решений по уменьшению налогов и "вернуть действовавший 23 февраля налоговый и таможенный режим". Марченко также сообщил, что Украина рассчитывает на международную помощь. До конца года она будет составлять не менее $20 млрд.

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В статье: война с Россией Сергей Марченко
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
09.06.2022 в 15:19
В казне нет денег, нужны решения. Но может просто сначала нужно убрать дармоедов, которые жрут бюджетные деньги? Зачем нужны головы районных администраций с кучей замов и с зарплатой по 40-50 тыс грн? За что получают деньги люди, сидящие в Районных Радах? У нас есть территориальные громады,- зачем нужны органы, дублирующие друг друга? Бизнес и так на ладан дышит, конечно полностью отменять налоги это самоубийство.,- сделайте упрощенную систему налогообложения и в бюджет пойдут деньги.
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