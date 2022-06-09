Минфин просит вернуть довоенные налоги, бизнес должен разделить "стоимость войны"
Тяжелые времена
пресс-служба форума Украина 30
Министр финансов Сергей Марченко настаивает на необходимости возвращения довоенного уровня налогов. Об этом он сказал на заседании налогового комитета Верховной Рады. Марченко отметил, что ситуация с поступлениями в бюджет в мае была лучше, чем ожидал Минфин. Но, несмотря на это, они покрывают лишь треть государственных расходов. Фактические расходы за май составили 250 миллиардов гривен, половина из которых – на войну.
"Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством".
Он попросил Верховную Раду в будущем воздержаться от решений по уменьшению налогов и "вернуть действовавший 23 февраля налоговый и таможенный режим". Марченко также сообщил, что Украина рассчитывает на международную помощь. До конца года она будет составлять не менее $20 млрд.
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