Минфин просит вернуть довоенные налоги, бизнес должен разделить "стоимость войны"

Министр финансов Сергей Марченко настаивает на необходимости возвращения довоенного уровня налогов. Об этом он сказал на заседании налогового комитета Верховной Рады. Марченко отметил, что ситуация с поступлениями в бюджет в мае была лучше, чем ожидал Минфин. Но, несмотря на это, они покрывают лишь треть государственных расходов. Фактические расходы за май составили 250 миллиардов гривен, половина из которых – на войну.

"Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством".

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Он попросил Верховную Раду в будущем воздержаться от решений по уменьшению налогов и "вернуть действовавший 23 февраля налоговый и таможенный режим". Марченко также сообщил, что Украина рассчитывает на международную помощь. До конца года она будет составлять не менее $20 млрд.