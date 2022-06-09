Данилов: Пока неизвестно, кто виноват в оккупации юга. Вопрос достаточно сложный
Но ответ обязательно будет получен, заявляет секретарь СНБО
Фото: Getty Images
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что неизвестно, кто виноват в том, что россиянам все же удалось оккупировать юг.
Во время интервью "Радио Свобода" он отметил, что с этим будут разбираться позже.
"Вопрос довольно сложный. У нас было заседание СНБО по этому поводу по приграничным областям (говорилось о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой области. - ред.)... На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", – подчеркнул он.
Сейчас первоочередная задача Украины – достойно ответить России в военном плане.
"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопрос, как произошла оккупация юга. - Ред.), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос политики сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам нужно побороть врага. И здесь мы должны быть единственными", - объяснил секретарь СНБО.
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