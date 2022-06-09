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Данилов: Пока неизвестно, кто виноват в оккупации юга. Вопрос достаточно сложный

Общие новости
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(4 голосов)

Но ответ обязательно будет получен, заявляет секретарь СНБО

Данилов: Пока неизвестно, кто виноват в оккупации юга. Вопрос достаточно сложный

Фото: Getty Images

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что неизвестно, кто виноват в том, что россиянам все же удалось оккупировать юг.

Во время интервью "Радио Свобода" он отметил, что с этим будут разбираться позже.

"Вопрос довольно сложный. У нас было заседание СНБО по этому поводу по приграничным областям (говорилось о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой области. - ред.)... На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", – подчеркнул он.

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Сейчас первоочередная задача Украины – достойно ответить России в военном плане.

"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопрос, как произошла оккупация юга. - Ред.), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос политики сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам нужно побороть врага. И здесь мы должны быть единственными", - объяснил секретарь СНБО.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Комментарии (24)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
09.06.2022 в 19:53
А при чому тут політика? Якщо у нас у війську є зрадники, які розмінували Чонгар, то хіба це не першочергове завдання знайти їх, а не чекати поки вони і надалі робитимуть диверсії і тилу? Щось тут нечисто...
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+2
-2
Alex-696 (Немирів)
09.06.2022 в 20:52
Ти що, думаєш, що прийшов сержант-сапер, розмінував Чонгар і сховався? Накази на такі дії дає лише найвище керівництво, то ж там і сидять зрадники.
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
09.06.2022 в 22:35
А где ты видишь, чтобы говорили о сержанте? Или высшее руководство это не армия? Кто-то из гражданских мог спустить такой приказ?
+1
0
aleks68
09.06.2022 в 21:06
полечи голову
Ответить
0
0
velbag (Полтава)
09.06.2022 в 18:57
актоетасдєлал... ZEмерзота грьобана
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
09.06.2022 в 18:49
Виноват тот, кто на момент захвата рулил страной и регионами. Вот одного не пойму: если знали до дня, когда война начнется, почему такие прообы..
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+5
-1
velbag (Полтава)
09.06.2022 в 18:54
це не про.оби. це цілком продумана здача країни ZEбуїнами
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+4
-1
avatar
ukrop68 (Львів)
09.06.2022 в 18:46
"Зараз війна і зараз пріоритет - відповідати ворогові на війну." А також в пріоритеті має бути знищити внутрішніх ворогів,які знаходяться при владі! Вся Україна,увесь СВІТ знає хто здав територію України,і лише секретар РНБО і його холуї не знають!
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+3
0
balamyt (Boston)
09.06.2022 в 18:25
Сами. в. РНБО. обгадились..и валить теперь не на кого..Все деньги заказали в асфальт...а об. укр.армии меньше всего думал..как. и об. Обороне...Юга...Теперь нужно все исправлять...Хорошо хоть. Лендлиз. есть..Да необходимо единство..,а не. Свары.
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+2
0
Karamba911 (Львів)
09.06.2022 в 17:54
Зрадники були на місцях, вони і здали! Не думаю що це Зе, чи Данілов. Ще за козаків в козацтві були зрадники! Всіх не проконтролюєш! Ще плюс тоді був Київ під загрозою! Якби РНБО були зрадниками - зараз би був Мінськ-3!
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0
-6
aleks68
09.06.2022 в 21:29
ага хороший "царь"-плохие "бояре" и ....на местах.зеленский и ближайшие-"ангелы с крыльями"?не виноватая я,он сам пришёл?
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0
0
MaximSK (Киев)
09.06.2022 в 17:21
Скорее всего они сами и виноваты в этом, плохо подготовили или вообще не готовили к обороне. Либо не хватило военных ресурсов либо просто забили.Генштаб и местные военные администрации должны понести за это наказание.
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+1
0
aleks68
09.06.2022 в 17:28
а они вообще готовились к войне?ели шаурму,ездили на шашлыки,собирались в трускавце,строили дороги,призывали сажать деревья.угробили все ракетные программы в украине.шили дела на военных,добровольцев и волонтёров.в почёте был ....портнов.откуда растрельные списки в буче и других городах?надеялись договориться с плешивым.
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+4
0
aleks68
09.06.2022 в 16:59
под дурака косят зелёные ..... "хто винен в окупації півдня"???подними голову и посмотри на всех присутствующих на заседаниях снбо украины.вот и ответ.кое-кто очень хотел "посмотреть в глаза","перестать стрелять","понять друг друга" и т.д. люся арестович уже сдал всех с потрохами-"прое....и".кто дал указание разминировать чонгар?опять будете искать стрелочников и крайних?неужели опять порошенко?
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+8
-1
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
09.06.2022 в 16:56
Дааа, действительно... Кто же? то разминировал Чонгар? Кто кричал про шашлыки? Кто закатывал деньги на оборонку в асфальт. Наверное Порошенко, да?
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+11
-1
avatar
Zaragoza (Киев)
09.06.2022 в 16:59
Ещё не придумали как сюда приплести Порошенко) пусть медведчука попросят чтоб рассказал
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+9
-1
aleks68
09.06.2022 в 17:01
на другое у ..... зелени не хватает ни ума ни фантазии.
+4
-1
avatar
Litb@rski (Кёльн)
09.06.2022 в 17:22
Порошенко, шарий,опзж в полном составе и им подобные.....других вариантов нет . Да забыл подпольная ячейка коммунистов....
Ответить
+1
-1
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
09.06.2022 в 18:54
И массоны!
+1
0
avatar
Zaragoza (Киев)
09.06.2022 в 19:01
Так опзж и петуШарий действительно звали и ждали рашку в Украине
+1
-1
aleks68
09.06.2022 в 21:35
шария и опзж в любом случае нужно было давить.коммунисты?они сейчас в Украине никто
+1
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2022 в 16:48
Не легко, знаючи що сам винен, знайти якогось крайнього стрілочника...
Ответить
+8
-2
Caballero (DC)
09.06.2022 в 16:33
Ти винуватий.
Ответить
+6
-1
aleks68
09.06.2022 в 17:00
бери выше.это всего лишь шестёрки
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+5
-2

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